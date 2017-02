POL-TUT: (Albstadt-Lautlingen) Kolonnenunfall in der Laufener Straße

Albstadt-Lautlingen (ots) - Am frühen Donnerstagnachmittag hat es in einer Fahrzeugkolonne in der Laufener Straße heftig gekracht. Drei Autos sind aufeinander gefahren.

Gegen 13.45 Uhr musste ein Lastwagen auf Höhe von Haus 48 anhalten. Die Fahrer der beiden hinter ihm kommenden Personenkraftwagen sahen dies rechtzeitig und bremsten ab. Als drittes Fahrzeug folgte ein Mercedes Benz, dessen Fahrer zu spät erkannte, dass die Autos vor ihm halten. Deswegen prallte er mit Karacho ins Heck des VW Golfs vor ihm und schob diesen auf den VW Transporter, der direkt hinter dem Lkw stand. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 30.000 Euro. Glücklicherweise gab es keine Verletzten. Der Mercedes des Unfallverursachers und der VW Golf waren so stark beschädigt, dass an eine Weiterfahrt nicht mehr zu denken war. Sie wurden abgeschleppt.

