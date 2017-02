POL-TUT: (Trossingen) Versuchter Einbruch in Firma

Trossingen (ots) - Im Zeitraum zwischen Montag, 17 Uhr, und Dienstag, 6.50 Uhr, haben unbekannte Täter versucht in eine Firma "In Rübenacker" einzubrechen. Die Täter hebelten mehrfach mit einem Werkzeug an einer Seitentür. Die massive Tür hielt allerdings den Aufbruch Versuchen stand. Ohne Beute suchten die Ganoven das Weite. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen nimmt der Polizeiposten Trossingen (Tel.: 07425 33866) entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell