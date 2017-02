POL-TUT: (Mühlheim an der Donau) Unfallflucht - Polizei sucht Zeugen

Mühlheim an der Donau (ots) - Ohne sich um den Schaden von rund 3.000 Euro zu kümmern, hat ein unbekannter Fahrzeugführer das Weite gesucht, nachdem er mit seinem Fahrzeug am Mittwoch, in der Zeit zwischen, 17.30 Uhr, bis 18.30 Uhr, in der Hangstraße gegen einen geparkten Audi A3 gestoßen war. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Tuttlingen (Tel.: 07461 941-0) entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell