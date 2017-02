POL-TUT: (Albstadt-Tailfingen) Kotflügel zerkratzt

Albstadt-Tailfingen (ots) - Ein unbekannter Täter hat am Mittwoch, zwischen 12 Uhr und 13 Uhr, in der Adlerstraße den vorderen rechten Kotflügel eines Audis zerkratzt. Mit einem spitzen Gegenstand zog er eine weitere Spur über das linke hintere Seitenteil. Es entstand Sachschaden in Höhe von mindestens 500 Euro.

