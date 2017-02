POL-TUT: (Straßberg) Auf der Bundesstraße zwei Autos gestreift

Straßberg (ots) - Eine 77-jährige Autofahrerin hat am Donnerstagabend auf der B463 zwischen Straßberg und Albstadt-Ebingen zwei entgegenkommende Autos gestreift und ist ohne anzuhalten weitergefahren. Einem aufmerksamen Zeugen ist es zu verdanken, dass die 77-Jährige noch am selben Abend ermittelt werden konnte.

Auf dem Weg in Richtung Ebingen kam die betagte Mercedes-Fahrerin um 18.35 Uhr nach der Einfahrt Straßberg auf die falsche Straßenseite und zwang die Fahrerin eines entgegenkommenden Seats zu einer Vollbremsung. Trotzdem die 31-jährige Seatlenkerin noch auswich, streifte die 77-Jährige deren Aussenspiegel. Unbeeindruckt fuhr die Seniorin ohne anzuhalten weiter. Kurz danach kam die Mercedes-Fahrerin ein zweites Mal auf die linke Spur. Wieder kam Gegenverkehr und auch der Fahrer des Volvos musste stark abbremsen und ausweichen, um Schlimmeres zu verhindern. Mit einem weiteren Spiegelstreifer fuhr die Frau an dem Volvo vorbei und setzte ihre Fahrt in Richtung Ebingen ohne anzuhalten fort. Ein aufmerksamer Zeuge verfolgte den Mercedes bis in eine Ebinger Tiefgarage, wo die Unfallverursacherin ihren Wagen abstellte. Die verständigte Polizei traf die 77-Jährige gegen 20.50 Uhr bei ihrem beschädigten Pkw in der Garage an. Gegen die Frau wird jetzt wegen einer Straßenverkehrsgefährung ermittelt. Ihren Führerschein musste sie abgeben.

