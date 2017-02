POL-TUT: (Furtwangen im Schwarzwald) Überfrierende Nässe führt zu Verkehrsunfall

Furtwangen im Schwarzwald (ots) - Weil ein 67-jähriger Autofahrer auf Grund extremer Glätte seinen Subaru vor der Einmündung der Sommerbergstraße in die Lochhofstraße in Furtwangen nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte, ist es zu einem Unfall mit etwa 4500 Euro Schaden und einer leicht verletzten Person gekommen. Der 67-Jährige rutschte, aus der Sommerbergstraße kommend, in die Einmündung hinein und stieß gegen einen auf der Lochhofstraße bergwärts fahrenden Fiat. Durch die Wucht des Aufpralls verletzte sich die 48-jährige Fiat-Fahrerin an der Hand. Beide Autos waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

