POL-TUT: (VS-Villingen) Unbekannter löst Radmuttern an Tanklaster

VS-Villingen (ots) - Ein unbekannter Täter hat an Silvester 2016 und an diesem Donnerstag die Radmuttern an den Rädern eines Tanklasters gelöst. Als der Fahrer am letzten Tag des vergangenen Jahres seinen Tanklastzug in Bewegung setzte bemerkte er ein Schlagen am vorderen linken Radlauf. Als er das Fahrzeug zur Überprüfung in die Werkstatt brachte, stellte man dort fest, dass sämtliche Radmuttern vorne links gelöst waren. Das gleiche geschah erneut am Donnerstag. Wieder wurden Radmuttern gelöst, dieses Mal jedoch am Rad hinten rechts. Nur der Aufmerksamkeit des Fahrers ist es zu verdanken, dass niemand zu Schaden kam.

