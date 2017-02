POL-TUT: (Blumberg) Vor Schreck gegen parkendes Auto gefahren

Blumberg (ots) - Weil ein 44-jähriger Autofahrer durch den Gegenverkehr einen Schreck bekommen hat ist er am Donnerstag, gegen 00:00 Uhr, in einen rechts am Straßenrand geparkten VW Golf gefahren. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro. Da der Besitzer des Golfs nicht vor Ort war verhielt sich der Unfallverursacher richtig. Er hinterließ eine Nachricht am beschädigten Fahrzeug und meldete den Unfall umgehend bei der Polizei.

gez. Julian Ilg

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell