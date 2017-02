POL-TUT: (VS-Schwenningen) Pkw bei Abbiegevorgang gestreift

VS-Schwenningen (ots) - Bei einem Abbiegevorgang von der Jahnstraße in die Karlstraße in Schwenningen hat ein bislang unbekannter Lastwagenfahrer am Mittwoch, gegen 07:20 Uhr, einen geparkten Renault Twingo beschädigt. Nach dem Unfall setzte der Fahrer seine Fahrt fort ohne sich um den Schaden zu kümmern. Durch die Berührung der beiden Fahrzeuge entstand an dem Renault ein Sachschaden von etwa 500 Euro. Die Polizei Schwenningen (07720 8500-0) ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

gez. Julian Ilg

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell