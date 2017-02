POL-TUT: (VS-Schwenningen) Unfallflucht nach Fehler beim Wenden

VS-Schwenningen (ots) - Ein Audi hat am Mittwoch, gegen 21:10 Uhr, versucht auf der Waiblinger Straße in Schwenningen zu wenden, wobei er ein anderes Fahrzeug beschädigte. Zeugen konnten beobachten, wie der Fahrer des Audis beim Wendeversuch gegen einen geparkten Opel Signum gefahren ist. Hierbei kam es zu leichten Schäden am Opel. Anschließend stieg der Mann aus, schaute sich den Schaden an, und entfernte sich dann unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei Schwenningen ermittelt nun wegen Unfallflucht.

gez. Julian Ilg

