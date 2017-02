POL-TUT: (VS-Schwenningen) 20000 Euro Schaden nach Vorfahrtsunfall

VS-Schwenningen (ots) - Am Mittwoch, gegen 21:30 Uhr, ist es an der Kreuzung von Spittelstraße und Austraße in Schwenningen zu einem Verkehrsunfall mit drei leicht verletzten Personen und einem Schaden etwa 20000 Euro gekommen. Der Unfall ereignete sich, als eine 18-Jährige, welche mit ihrem VW Polo die Austraße stadteinwärts befuhr die Vorfahrt einer Fahrerin eines VW Golfs, welche auf der Spittelstraße unterwegs war missachtete. Die beiden Autos kollidierten im Kreuzungsbereich. Durch den Zusammenstoß wird der VW Golf auf die Gegenfahrbahn abgewiesen und prallte gegen einen Ampelmast. An beiden Fahrzeugen entstand ein Totalschaden. Am Ampelmast ist augenscheinlich kein Schaden entstanden.

gez. Julian Ilg

