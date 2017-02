POL-TUT: (Bad Dürrheim) Brand in Sportanlage

Bad Dürrheim (ots) - Aus bislang noch ungeklärten Gründen ist es am Donnerstag, gegen 00:43 Uhr, zu einem Brand in einem hölzernen Verkaufsstand des FC Bad Dürrheim gekommen. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von etwa 10000 Euro. Personen sind keine zu Schaden gekommen. Der Brand wurde durch einen Anwohner bemerkt, welcher sogleich den Notruf alarmierte. Ein angrenzendes Kassenhaus konnte durch die Feuerwehr noch vor den Flammen gerettet werden. Warum es zu diesem Brand kam ist nicht bekannt, da die Holzhütte schon länger nicht in Benutzung war. Die Feuerwehr Bad Dürrheim war mit insgesamt 40 Mann und 11 Fahrzeugen im Einsatz. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Brandstiftung. gez. Julian Ilg

