POL-TUT: (Horb am Neckar) Unfallflucht auf dem Park+Ride Parkplatz - Polizei sucht Zeugen

Horb am Neckar (ots) - Am Mittwoch, zwischen 6 Uhr und 17.10 Uhr, ist ein unbekannter Autofahrer auf dem Park + Ride Parkplatz neben der Autobahn gegen einen VW Transporter gestoßen und dann ohne sich zu melden weitergefahren. Der Volkswagenbesitzer stellte bei seiner Rückkehr am späten Nachmittag Beschädigungen an der rechten Schiebetüre und am rechten Radlauf fest. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 2000 Euro geschätzt. Der Rempler dürfte beim Ausparken entstanden sein. Das Polizeirevier Horb sucht den Unfallflüchtigen und bittet um sachdienliche Hinweise (Telefon 07451 96 0).

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell