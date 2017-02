POL-TUT: (Albstadt-Ebingen) Junge Frau flüchtet nach Parkplatzrempler

Albstadt-Ebingen (ots) - Am Dienstag, gegen 12.50 Uhr, ist eine 18-jährige Frau auf einem Parkplatz in der Theodor-Groz-Straße beim rückwärts Ausparken gegen einen Seat Ibiza geprallt. Trotz des dabei verursachten Sachschadens fuhr sie weiter, hielt nach zirka 100 Metern noch einmal kurz an und entfernte sich dann. Ein Zeuge beobachtete das Geschehen, notierte sich die amtlichen Kennzeichen der beteiligten Fahrzeuge und meldete den Unfall bei der Polizei. So konnte die Unfallverursacherin relativ schnell ermittelt und mit ihrem Fehlverhalten konfrontiert werden. An dem Seat entstand ein Sachschaden in Höhe von ungefähr 1000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell