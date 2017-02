POL-TUT: (Albstadt-Ebingen) Kollision im Kreisverkehr

Albstadt-Ebingen (ots) - Im Kreisverkehr Schmiechastraße/Johannes-Mauthe-Straße sind am Mittwochabend zwei PKWs zusammengestoßen. Bei der Einfahrt in den Kreisel übersah der 65-jährige Fahrer eines Skoda Fabia, aus der Schmiechastraße kommend, einen vorfahrtsberechtigten Jaguar. Der Fahrer des Jaguar kam aus Richtung der Bitzer Steige und wollte den Kreisverkehr in Richtung Truchtelfinger Straße durchfahren. Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 8000 Euro. Personen wurden nicht verletzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell