POL-TUT: (Rottweil) Wohnungseinbruch

Rottweil (ots) - Unbekannte Täter sind im Zeitraum von Dienstag, 16.25 Uhr, bis Mittwoch, 16.35 Uhr, in ein Wohnhaus in der Heerstraße eingedrungen. Die Einbrecher schlugen die Verglasung einer Kellertür ein und verschafften sich so Zutritt zum Gebäude. Die Eindringlinge durchsuchten sämtliche Räume nach Wertgegenständen. Die Höhe des Diebesgutes ist noch nicht bekannt. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen nimmt die Kriminalpolizei Rottweil (Tel.: 0741 477-0) entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell