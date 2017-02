POL-TUT: (Sulz am Neckar) Autofahrer weicht dem Gegenverkehr aus und prallt gegen Felswand

Sulz am Neckar (ots) - Am Mittwochmorgen, gegen 7.50 Uhr, ist der 27-jährige Fahrer eines VW Golf einem entgegenkommenden Fahrzeug ausgewichen und an eine Felswand geprallt. Hierbei entstand am Golf ein Sachschaden von rund 1.000 Euro. Der 27-Jähirge war auf der Kreisstraße 5507 von der "Bergfelder Klinge" kommend in Richtung Sulz unterwegs. In einer Kurve kam dem jungen Mann ein Pkw entgegen, der komplett auf seiner Straßenseite fuhr. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, wich der Golf-Fahrer nach rechts aus und kollidierte anschließend mit der Felswand. Der 27-Jährige wurde glücklicherweise nicht verletzt. Der Unfallverursacher fuhr ohne anzuhalten weiter. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt der Polizeiposten Sulz am Neckar (Tel.: 07454 92746) entgegen.

