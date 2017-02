POL-TUT: (Hechingen) Unfallflucht nach Parkrempler

Hechingen (ots) - Am Dienstag, um 10.00 Uhr hat ein bislang unbekannter Autofahrer ein Fahrzeug auf dem Aldi-Parkplatz beschädigt und ist danach einfach weiter gefahren. Der Fahrzeugbesitzer hatte sein Auto vorwärts in einer Parklücke abgestellt und ging einkaufen. Als der Geschädigte nach zirka 20 Minuten wieder zum Auto zurückkam, stellte er eine Delle und einen Riss hinten rechts an der Stoßstange fest. Vom Unfallverursacher fehlte jede Spur. Der Sachschaden beläuft sich auf zirka 1.500 Euro. Wer Hinweise zu diesem Unfall geben kann, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Hechingen, Telefon 07471/98800 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell