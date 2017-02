POL-TUT: Balingen) Riskanter Fahrspurwechsel mit reichlich Promille direkt vor dem Streifenwagen

Balingen (ots) - Am Dienstagmittag, gegen 14.50 Uhr, hat eine 51-Jährige mit ihrem Fahrzeug einen riskanten Fahrspurwechsel direkt vor einem Streifenwagen vollzogen. Die 51-jährige Autofahrerin hatte sich in der Lange Straße, auf der Rechtsabbiegespur in Fahrtrichtung Tübingen eingeordnet, als sie plötzlich ihre Fahrtrichtung änderte, zwei Geradeausspuren querte um auf den Linksabbiegestreifen Richtung McDonald´s zu gelangen. Bei ihrem Manöver kümmerte sie sich weder um den restlichen Verkehr noch setzte sie den Blinker. Das Pech der guten Frau war, dass sie ihr haarsträubendes Manöver direkt vor einer Streife des Reviers vollführte. Als die Dame schließlich auf dem McDonald´s Parkplatz durch die Streife kontrolliert wurde, konnte Atemalkoholgeruch festgestellt werden. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab jedoch einen Wert von beinahe 2,0 Promille. Der Führerschein wurde beschlagnahmt. Glücklicherweise kam bei diesem riskanten Fahrspurwechsel niemand zu Schaden.

