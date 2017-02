POL-TUT: (Balingen) Fenster in zweitem Obergeschoss beschädigt - Täter springt zirka 5 Meter in die Tiefe

Balingen (ots) - Am Dienstagabend, gegen 21.45 Uhr, hat ein bislang unbekannter Täter die äußere Scheibe einer Doppelverglasung auf einem Balkon im zweiten Obergeschoss in einem Mehrfamilienhaus im Klausenweg mit einem unbekannten Gegenstand eingeschlagen. Als die Bewohner des Hauses die Tat bemerkten, konnten sie nur noch eine flüchtende Person erkennen, welche zirka 5 Meter tief vom Balkon sprang und flüchtete. Der Mann musste zuvor am Gebäude hinaufgeklettert und noch ein paar Meter auf dem Balkongeländer, welches sich in zirka 8 Meter Höhe befand, zurückgelegt haben, ehe er dem Balkon erreichte Es schreckte den Unbekannten nicht, dass im gesamten Haus Licht brannte und die Bewohner der betroffenen Wohnung offensichtlich zuhause waren. Der unbekannte Täter wird wie folgt beschrieben: männlich, zirka 25 Jahre alt, sehr schlanke Statur. Er hatte schwarze Kleidung und eine schwarz/graue Mütze an. Wer in der fraglichen Zeit etwas Verdächtiges gesehen hat, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Balingen, Telefon 07433/2640 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell