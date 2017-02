POL-TUT: (Albstadt-Ebingen) Unbefugte Benutzung eines Pkws - 15-Jährige machte Spritztour mit Freunden

Albstadt-Ebingen (ots) - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch entdeckten mehrere Jugendliche auf dem Lidl-Parkplatz in Albstadt-Tailfingen ein unverschlossenes Auto. Der Fahrzeugschlüssel soll im Zündschloss gesteckt haben. Für die Jugendlichen eine Einladung für eine Spritztour. Sie fuhren damit nach Ebingen auf den Parkplatz eines Discounters in der Sigmaringer Straße. Dort fiel einer Streife des Reviers der umherfahrende Golf auf. Als die Beamten der Fahrerin ein Haltesignal gaben, beschleunigte diese das Fahrzeug. Nach kurzer Verfolgung würgte die, wie sich später herausstellte, erst 15-jährige Fahrerin den Motor ab. Es gelang ihr zwar zu Fuß zu flüchten, sie konnte jedoch nachträglich ermittelt werden. Im Fond des Golfs fanden die Polizisten zwei mitfahrende männliche Personen, ebenfalls im jugendlichen Alter, vor. Ein weiterer Jugendlicher, dem es, außer der Fahrerin, auch gelang zu flüchten, konnte noch in der gleichen Nacht in Truchtelfingen angetroffen und kontrolliert werden. Ermittlungen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und unbefugte Ingebrauchnahme eines Pkws wurden eingeleitet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell