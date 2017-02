POL-TUT: (Albstadt) Unfallflucht nach Streifvorgang

Albstadt (ots) - Am Montag zwischen 12.40 Uhr und 21.00 Uhr hat ein bislang unbekannter Autofahrer ein geparktes Fahrzeug in der Ulrichstraße gestreift und ist danach weitergefahren. Der Unfallverursacher fuhr von der Hohkreuzstraße kommend in die Ulrichstraße ein. Beim Vorbeifahren streifte er einen ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten VW Polo eines 53- Jährigen. Der linke Außenspiegel des Polos wurde hierbei beschädigt. Es entstand Sachschaden von zirka 200 Euro. Ohne sich um den Schaden zu kümmern fuhr der Unfallverursacher davon. Wer t sachdienliche Hinweise zum unbekannten Fahrer und dessen Fahrzeug geben kann, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Albstadt, Telefon 07432/9550 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell