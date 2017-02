POL-TUT: (VS-Schwenningen-Zollhaus) Totalschaden nach Flucht vor Polizeikontrolle

VS-Schwenningen-Zollhaus (ots) - Ein 23-jähriger Autofahrer wollte am Dienstag, gegen 21:10 Uhr, mit seinem Land Rover vor einer Verkehrskontrolle in VS-Zollhaus, Ecke Grenzweg flüchten und hat dabei einen Totalschaden an seinem Auto verursacht. Zuvor fiel der Autofahrer den kontrollierenden Beamten auf, da er nicht ihren Weisungen entsprechend an den rechten Fahrbahnrand fuhr, sondern lediglich langsamer wurde. Nach der ersten Ansprache beschleunigte der junge Fahrer und versuchte so der Kontrolle zu entgehen. Jedoch kam er nicht sehr weit. Der junge Mann war mit seinem Auto im Zollhäusleweg gegen einen Baum gefahren. Hierbei entstand am Fahrzeug ein Totalschaden in Höhe von etwa 40000 Euro. Der Fahrer blieb unverletzt. Bei der Überprüfung des jungen Mannes stellte sich heraus, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Er muss sich nun zusätzlich zum Unfallschaden noch wegen der Fahrt ohne Fahrerlaubnis verantworten.

gez. Julian Ilg

