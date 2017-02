POL-TUT: (VS-Villingen) Junger Mann mit Spielzeugwaffe verunsichert Passanten

VS-Villingen (ots) - Am Dienstag, gegen 15:10 Uhr, ist der Polizei über Notruf mitgeteilt worden, dass ein dunkel gekleideter Mann mit einer silberfarbenen Pistole in der Hand durch die Gerberstraße laufen würde. Der Mitteiler folgte dem scheinbar bewaffneten Mann und gab den Beamten ständig den Standort durch. Die kurz danach eintreffende Streife stellte sich sofort dem mit einer zumindest täuschend echt aussehende Pistole Bewaffneten entgegen. Nach entsprechender Aufforderung legte sich der Mann schließlich auf den Boden und die Pistole zur Seite. Er konnte ohne Widerstand zu leisten festgenommen werden. Die sofort durchgeführte Überprüfung ergab, dass es sich bei der Waffe um eine "Spielzeugpistole" handelt. Wie sich bei den weiteren Ermittlungen herausstellte, wurde der 18 Jahre junge und aus Osteuropa stammende Mann von seinen Eltern wegen einer suchtbedingten Erkrankung für eine Therapie nach Deutschland geholt. Dem 18-Jährigen war aufgrund seines Zustandes nicht klar, welcher Wirkung sein "Spaziergang" mit einer scheinbaren Waffe in der Hand auf übrige Fußgänger hat.

gez. Julian Ilg

