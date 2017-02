POL-TUT: (Blumberg) Flucht nach Spiegelstreifer

Blumberg (ots) - Am Mittwoch, zwischen 11:00 Uhr und 11:20 Uhr, kam es in Blumberg in der Tevesstraße zu einem Spiegelstreifer mit einem dort geparkten Audi A3. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug streifte den Audi am Spiegel und entfernte sich dann vom Unfallort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Am Außenspiegel des Audis konnten blaue Lackantragungen gesichert werden. Die Polizei Blumberg (07702 44106-0) ermittelt wegen Unfallflucht und bittet um Hinweise

gez. Julian Ilg

