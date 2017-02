POL-TUT: (VS-Schwenningen) Tresordiebstahl aus Hochschulgebäude - Die Polizei bittet um Hinweise

VS-Schwenningen (ots) - Ein Möbeltresor aus einem Büro der Dualen Hochschule in der Friedrich-Ebert-Straße wurde im Zeitraum von vergangenem Donnerstag, 26.01., bis Montag, 30.01., von bislang unbekannten Tätern entwendet. Der graue Tresor mit Elektroschloss befand sich frei stehend in einem normalerweise mit Transponder gesicherten Büro. Die Türe wurde nicht gewaltsam geöffnet. Ob diese verschlossen war, konnte noch nicht geklärt werden. Zum Abtransport wurde der Tresor vermutlich in einem aufgefundenen Karton verstaut. In dem Tresor wurden mehrere Geldkassetten mit Bargeld in derzeit noch nicht bekannter Höhe aufbewahrt. Die Polizei Schwenningen (07720 8500-0) ermittelt und bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich zu melden.

gez. Julian Ilg

