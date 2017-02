POL-TUT: (VS-Schwenningen) Kabelbrand in Kellergeschoss

VS-Schwenningen (ots) - Am Mittwoch, gegen 11:40 Uhr, ist es in der Sturmbühlstraße in Schwenningen zu einem Feuerwehreinsatz wegen eines Kabelbrandes gekommen. Die Bewohner des Hauses alarmierten die Feuerwehr, da das Kellerlicht flackerte und es nach verschmorten Kabeln roch. Durch einen hinzugezogenen Elektriker wurde die Sicherung entfernt. Personen kamen nicht zu schaden. Die Feuerwehr war mit 14 Mann im Einsatz.

gez. Julian Ilg

