POL-TUT: (Pfalzgrafenweiler-Herzogsweiler) Versuchter Einbruch in Wohngebäude - Polizei bittet um Hinweise

Pfalzgrafenweiler-Herzogsweiler (ots) - Im Zeitraum zwischen Montag, 07:30 Uhr, und Dienstag, 17:30 Uhr, versuchte ein bislang unbekannter Täter in der Sonnenbergstraße in Herzogsweiler in eine unbewohnte Einliegerwohnung im Kellergeschoss eines Wohnhauses einzubrechen. Der Unbekannte warf ein Fenster im Kellergeschoss mit einem Kieselstein ein. Anschließend versuchte er das Fenster zu öffnen, was jedoch nicht gelang. Das Gebäude selbst wurde nicht betreten. Warum die Tat abgebrochen wurde ist nicht bekannt, eventuell wurde der Einbrecher gestört. Die Polizei Horb (07451 960-0) ermittelt und bittet Zeugen, die zur Tatzeit in der Umgebung, insbesondere im Bereich eines Fußweges parallel zur Sonnenbergstraße etwas Ungewöhnliches beobachten haben, um Hinweise.

gez. Julian Ilg

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell