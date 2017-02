POL-TUT: (Dornstetten, Bundesstraße 28a) Unfall mit Sachschaden nach Fahrfehler

Dornstetten, Bundesstraße 28a (ots) - Etwa 17000 Euro Sachschaden an zwei beteiligten Autos sind die Folgen eines Unfalls, der sich am Montag, gegen 12:15 Uhr, auf der Bundesstraße 28a zwischen Schopfloch und Dornstetten ereignet hat. Ein 83-jähriger Fahrer eines Opel Astras ist in einer übersichtlichen Rechtskurve aus bislang ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn geraten. Dort kollidierte er mit einem entgegenkommenden VW Passat mit Anhänger. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Personen wurden nicht verletzt.

