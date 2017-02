POL-TUT: (Loßburg) Unfallflucht an Baustelle

Loßburg (ots) - Zu einer Beschädigung an einem Seat ist es am Dienstag, zwischen 12:30 Uhr und 15:00 Uhr, in Loßburg in der Arthur-Hehl-Straße im Bereich einer Baustelle gekommen. Der Besitzer des Steats stellte sein Auto im Bereich der Baustelle ab. Nach der Fahrt nach Hause fiehl ihm dort eine Delle im Bereich des Kofferraums auf. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Die Polizei Freudenstadt (07441 536-0) hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet und nimmt Hinweise entgegen.

gez. Julian Ilg

