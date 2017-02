POL-TUT: (Freudenstadt) Unfallflucht nach Streifvorgang - Polizei bittet um Hinweise

Freudenstadt (ots) - Am Montag, im Zeitraum zwischen 17:15 Uhr und 19:00 Uhr, ist es in der Kasernenstraße in Freudenstadt zu einem Unfall mit anschließender Fahrerflucht gekommen. Während die Besitzerin eines Opel Insignias im genannten Zeitraum ihren Wagen am Fahrbahnrand der Kasernenstraße abgestellt hatte, streifte ein unbekannter Fahrzeuglenker an dem Opel entlang. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro. Die Polizei Freudenstadt (07441 536-0) ermittelt wegen Fahrerflucht und bittet Zeugen sich zu melden.

