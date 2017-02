POL-TUT: (Hardt) Geparkten Opel während des "Rolletags" aufgebrochen und Geldbörse entwendet

Hardt (ots) - Während des aus polizeilicher Sicht ansonsten ruhig verlaufenden "Rolletags" der Katzenzunft Hardt e. V. in der Arthur-Bantle-Halle hat ein bislang Unbekannter am Dienstagabend, zwischen 21.00 Uhr und 00.50 Uhr, ein geparktes Fahrzeug aufgebrochen. Der Opel Astra war in der Ostlandstraße geparkt, als der Dieb die Heckscheibe einschlug und ein Portmonee samt Inhalt entwendete. Der Gesamtschaden dürfte mehrere hundert Euro betragen. Die Polizei Schramberg (07422 2701-0) ermittelt und nimmt Zeugenhinweise entgegen.

