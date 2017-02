POL-TUT: (Seitingen-Oberflacht) Autofahrer rettet sich durch Sprung aus seinem ins Rutschen gekommene Fahrzeug

Seitingen-Oberflacht (ots) - Am Dienstagvormittag, gegen 10.20 Uhr, ist es in der Mühlstraße zu einem tollkühnen Manöver eines Skoda-Fahrers gekommen. Der 29-jährige Ortsunkundige wurde durch sein Navigationsgerät in die Mühlstraße, auf den dortigen Gemeindeverbindungsweg in Richtung Talheim, geleitet. Dem Mann kam die vorgeschlagene Route jeodch nicht ganz koscher vor, sodass er auf einer Anhöhe sein Fahrzeug zum Stehen brachte. Der Stillstand währte aber nicht lange: das Fahrzeug begann auf winterglatten Fahrbahnverhältnissen, ohne des Zutun des Fahrers, rückwärts zu rutschen. Um Schlimmeres zu verhindern, rettete sich der Unerschrockene durch einen Sprung aus dem Fahrzeug. Er blieb bei dem Unterfangen glücklicherweise unverletzt. Sein Auto kam einige Meter talwärts in einem Bach zum Stillstand. Der Sachschaden beträgt mehrere tausend Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell