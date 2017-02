POL-TUT: (Zimmern ob Rottweil) Verkehrsunfallflucht auf Lidl-Parkplatz - Zeugen gesucht

Zimmern ob Rottweil (ots) - Am frühen Dienstagabend, zwischen 18.30 und 19.00 Uhr, ist es auf dem Lidl-Parkplatz am Steinhäuslebühl zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Vermutlich der Fahrer eines gelben Lasters mit ungarischem Kennzeichen beschädigte beim Rangieren mit seinem Anhänger einen geparkten Audi A4 im Heckbereich und richtete so Sachschaden von etwa 1.500 Euro an. Anschließend suchte der Trucker einfach das Weite. Die Polizei Rottweil (0741 477-0) hat Ermittlungen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell