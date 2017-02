POL-TUT: (Hardt) Vier leicht Verletzte und über 20.000 Euro Schaden nach Vorfahrtsunfall

Hardt (ots) - Zu einem Verkehrsunfall, bei dem vier Personen verletzt wurden, ist es am Dienstagnachmittag, gegen 16.00 Uhr, gekommen. Eine 31-jährige Peugeot-Kleinwagen-Fahrerin war auf dem Theilenweg in Richtung Schramberger Straße unterwegs. Beim Abbiegen nach links, in Richtung Ortsmitte, übersah sie einen von rechts kommenden und bevorrechtigten Nissan, der von einer 32-Jährigen gesteuert wurde. Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurde der Nissan auf einen VW-Touran geschleudert, der im Gegenverkehr unterwegs war. Bei dem Unfall wurden insgesamt vier Personen leicht verletzt, darunter die Fahrerin des Peugeots, deren 15-jähriger Beifahrer, beide Insassen des Nissans und die Fahrerin des Volkswagens. Sie wurden vor Ort vom Rettungsdienst versorgt. Der Nissan und der VW waren stark demoliert, an ihnen entstand Sachschaden von jeweils mindestens 10.000 Euro. Sie mussten abgeschleppt werden. Der Schaden am Peugeot wird auf etwa 2.500 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell