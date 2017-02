POL-TUT: (Epfendorf, Kreisstraße 5500) Verkehrsunfallflucht - Polizei sucht Zeugen

Epfendorf, Kreisstraße 5500 (ots) - Ein bislang unbekannter Unfallflüchtiger hat auf der Kreisstraße 5500, zwischen Trichtingen und Leidringen, einen Verkehrsunfall verursacht und ist anschließend, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern, einfach von dannen gezogen. Vermutlich der Fahrer eines schwarzen Pkws kam am Dienstagvormittag, zwischen 05.00 Uhr und 13.00 Uhr, aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Straße ab. Der Wagen des Verkehrssünders ist mit voller Wucht in die Leitplanken geprallt, sodass an diesen ein Schaden von etwa 2.000 entstand. Auch das Fahrzeug des Unfallverursachers muss durch den Unfall stark ramponiert worden sein, sodass es geborgen und abgeschleppt worden sein muss. Daher bittet die Polizei Oberndorf (07423 8101-0) um Zeugenhinweise anderer Verkehrsteilnehmer, die den Unfall oder das spätere Abschleppen des Pkws beobachtet haben.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell