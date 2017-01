POL-TUT: (Burladingen, Bundesstraße 32) Ladearm reißt Fasnetsbändel mit - über 60.000 Euro Schaden

Burladingen, Bundesstraße 32 (ots) - Einen nicht alltäglichen Unfall haben die Beamte des Polizeipostens Burladingen am Dienstagvormittag, gegen 10.15 Uhr, aufgenommen. Der Fahrer eines mit Holz beladenen Scania-Lastwagens riss mehrere Fasnetsbändel in der Ortsdurchfahrt Burladingen / Bundesstraße 32 / Sigmaringer Straße mit und verursachte hohen Sachschaden, da hierdurch 16 Straßenlaternen umgeknickt wurden. Den ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge fuhr der Lastwagenfahrer seinen Ladearm nicht richtig auf seine Ladepritsche ein, sodass das Fahrzeug des 51-Jährigen nicht nur für die vierte, sondern auch für die fünfte Jahreszeit zu hoch, also über vier Meter, war. Und da die aufgehängten Fasnetsbändel der Narrenzunft "Schnägäg" Gauselfingen eine beachtliche Qualität aufwiesen, gingen diese beim Touchieren durch den überhöhten Ladearm nicht kaputt, sondern rissen sogar die Straßenlaternen mit, an denen die Bändel befestigt waren. Die Straßenlaternen knickten durch das Manöver einfach um. Der Fahrer des Scania-Lkws erkannte die Situation erst, nachdem 16 Straßenlaternen beschädigt waren und durch die abgeknickten Straßenlaternen ein in einem Hof geparktes Fahrzeug beschädigt wurde. Der Gesamtsachschaden wird auf über 60.000 Euro geschätzt. Am geparkten Pkw entstand Schaden von etwa 1.500 Euro, am Scania dürfte durch das Manöver kein Schaden entstanden sein.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell