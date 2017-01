POL-TUT: (Schwenningen) Unfallflucht nach Parkfehler

Schwenningen (ots) - Am Dienstag ist es zwischen 09:40 Uhr und 10:30 Uhr in der Bert-Brecht-Straße in Schwenningen zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem sich der Verursacher anschließend unerlaubt entfernt hat. Es kam zu einer Beschädigung an einem geparkten Opel Vectra. Der bislang unbekannte Verursacher beschädigte das geparkte Fahrzeug vermutlich beim Rückwärtsfahren im Bereich des Kennzeichens. Es entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Die Polizei Schwenningen (07720 8500-0) ermittelt wegen Unfallflucht und bittet um Hinweise.

