POL-TUT: (Schramberg-Sulgen)Polizei sucht Besitzer eines hellblauen Kleinwagens

Schramberg-Sulgen (ots) - Eine 78-jährige Autolenkerin ist am Montag, gegen 11.45 Uhr, bei einem Wendevorgang auf der Sulgauer Straße -Höhe der Bäckerei Stemke- leicht gegen einen geparkten, hellblauen Kleinwagen gestoßen. Bei der Nachschau stellte die Seniorin eine Delle am geschrammten Kleinwagen fest und machte sich auf die Suche nach dem Besitzer. Sie fragte auch in einem nahegelegenen Brillengeschäft nach dem Besitzer. Als die ältere Dame wenige Minuten später zum Unfallort zurückkehrte, war das andere Fahrzeug bereits weggefahren. Der Besitzer wird gebeten, sich zur Schadensregulierung mit dem Polizeirevier Schramberg (Tel.: 07422 2701-0) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell