POL-TUT: (Sulz am Neckar) Schuhe weg - Polizei sucht Zeugen

Sulz am Neckar (ots) - Noch Zeugen sucht die Polizei zu einem Vorfall am vergangenen Samstag, im Bereich des Bootsverleihs am Neckar. Gegen 16 Uhr ging eine dreiköpfige Familie zum Schlittschuhlaufen auf den zugefrorenen Neckar. Die Winterschuhe wurden auf der Treppe an der Bootsanlegestelle deponiert. Nach etwa einer halben Stunde waren die drei Paar Schuhe verschwunden. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Oberdorf (Tel.: 07423 8101-0) zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell