POL-TUT: (Sulz am Neckar-Sigmarswangen) Schwelbrand löst Feuerwehreinsatz aus

Sulz am Neckar-Sigmarswangen (ots) - Am Montag, gegen 16.30 Uhr, hat ein Schwelbrand im Dachstuhl eines Wohnhauses in der Boller Straße einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Nachbarn entdeckten die Rauchschwaden die aus dem Dach aufstiegen und verständigten die Feuerwehr. Diese rückte mit rund 30 Wehrleuten an und konnte schnell Entwarnung geben. Ein Brandherd in einer Zwischendecke wurde schnell unter Kontrolle gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 5.000 Euro geschätzt. Der alleine anwesende 10-jährige Sohn der Familie blieb glücklicherweise unverletzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

