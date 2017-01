POL-TUT: (Albstadt-Tailfingen) Auto zerkratzt

Albstadt-Tailfingen (ots) - Ein unbekannter Täter hat mit einem spitzen Gegenstand einen am Stadionplatz geparkten VW Golf zerkratzt und einen Schaden von etwa 1.200 Euro verursacht. Den zerkratzten Kotflügel stellte der Autobesitzer bereits am vergangenen Samstag fest. Die Fahrertür des Golfs wurde nach bisherigen Erkenntnissen in der Nacht von Sonntag auf Montag zerkratzt. Hinweise zum Verursacher nimmt der Polizeiposten Albstadt-Tailfingen (Tel.: 07423 984314-0) entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell