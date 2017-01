POL-TUT: (Hechingen) Fußgängerin von Auto angefahren - Autofahrer flüchtet

Hechingen (ots) - Am Montagabend, gegen 19.30 Uhr, ist eine 25-jährige Fußgängerin auf der Turmstraße von einem Auto angefahren worden und hat sich leichte Verletzungen zugezogen. Nach den Angaben der Verletzten, fuhr der Lenker eines dunklen Peugeot, ohne Licht und entgegen der Einbahnstraße, in Richtung Kaufhausstraße. Das Fahrzeug soll BL-Kennzeichen haben, und sei nach dem Unfall einfach weitergefahren. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizei Zimmern ob Rottweil (Tel.: 0741 34879-0) in Verbindung zu setzen.

