POL-TUT: (Hechingen-Bundesstraße 27) Unfallflucht - Polizei sucht Zeugen

Hechingen-Bundesstraße 27 (ots) - Noch Zeugen sucht die Polizei zu einem Verkehrsunfall am Montag, gegen 16.30 Uhr, auf der Bundesstraße 27. Ein 40-jähriger Lenker eines Mitsubishi Lancer mit Schweizer Zulassung befuhr die B 27 in Richtung Balingen. Zwischen den Anschlussstellen Hechingen-Süd und Bisingen wechselte der Fahrer eines roten Kleinwagens vom Überholstreifen auf den rechten Fahrstreifen. Hierbei kam es zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. In der Folge schrammte der Mitsubishi noch die Leitplanken. Ohne sich um den verursachten Schaden von rund 4.000 Euro zu kümmern, flüchtete der Fahrer des Kleinwagens. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Hechingen (Tel.: 07471 9880-0) entgegen.

