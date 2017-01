POL-TUT: (Winterlingen) Auto landet im Straßengraben

Winterlingen (ots) - Ein 21-jähriger Fahrer eines Audi A3 ist am Montag, zwischen Kaiseringen und Winterlingen, von der Fahrbahn abgekommen und im Straßengraben gelandet. Der junge Mann war gegen 16.30 Uhr in Richtung Winterlingen unterwegs und rutschte wegen zu hoher Geschwindigkeit von der eisglatten Straße. In der Folge touchierte der Wagen einen Baum und kam unterhalb der Böschung zum Stehen. Beim Unfall zog sich der Fahrer leichte Verletzungen zu. An seinem Audi entstand Sachschaden in Höhe von rund 30.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell