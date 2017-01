POL-TUT: (Winterlingen) Unfall wegen Straßenglätte

Winterlingen (ots) - Rund 14.000 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Verkehrsunfalles am Montag, gegen 17.15 Uhr, auf der Kreisstraße 7173. Ein 81-jähriger Lenker eines Audi befuhr die K 7173 von Winterlingen in Richtung Kaiserringen. Auf der eisglatten Fahrbahn verlor der Senior die Kontrolle über den Wagen und geriet in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn. In der Folge kollidierte der Audi mit einem entgegenkommenden VW Polo einer 24-Jährigen. Beide Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell