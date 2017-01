POL-TUT: (Bundesautobahn A81- Anschlussstelle Empfingen) Verkehrsunfall nach Fahrfehler

Bundesautobahn A81- Anschlussstelle Empfingen (ots) - Zu einem Verkehrsunfall einer 28-jährigen Fahrerin eines Opel Corsas auf der Bundesautobahn 81 ist es am Montag, gegen 07:20 Uhr, bei der Anschlussstelle Empfingen gekommen. Vermutlich auf Grund eines Fahrfehlers kam die Fahrerin des Opels ins Schleudern und kollidiert mit der Mittelleitplanke. Hier wird sie abgelenkt und prallt anschließend in die rechte Schutzplanke. Anschließend überschlägt sich das Auto und bleibt auf dem Dach liegen. Die Fahrerin hatte Glück und konnte sich unverletzt selbst aus dem Fahrzeug befreien. Am Unfallauto entstand ein Totalschaden.

gez. Julian Ilg

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell