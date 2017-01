POL-TUT: (Alpirsbach-Peterzell) Gebäudebrand in der Straße Unterer Hummelberg entstand vermutlich wegen entsorgter und noch nicht erkalteter Asche eines Holzofens

Alpirsbach-Peterzell (ots) - Der Gebäudebrand am Sonntagmorgen in der Straße Unterer Hummelberg in Peterzell (wir berichteten bereits) ist nach derzeitigem Ermittlungsstand entstanden, weil im angrenzenden Ökonomieteil noch nicht vollständig erkaltete Aschereste eines Holzofens entsorgt wurde.

gez. Julian Ilg

