POL-TUT: (Loßburg, Bundesstraße 294) Verkehrsunfall in einem Kreisverkehr

Loßburg, Bundesstraße 294 (ots) - Am Dienstag, gegen 04:50 Uhr, kam es in einem Kreisverkehr in Loßburg auf der Bundesstraße 294 zu einem Vorfahrtsunfall. Ein 58-jähriger Fahrer eines Tanklastwagens fuhr in Loßburg auf der B 294 in einen Kreisverkehr ein. Hierbei missachtete er die Vorfahrt einer Fahrerin eines Daweoos, die schon im Kreisel unterwegs war. Es kam zum Unfall mit etwa 5000 Euro Sachschaden. Personen wurden keine verletzt.

gez. Julian Ilg

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell