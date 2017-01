POL-TUT: (Spaichingen) Einbruch in Wohnhaus am helllichten Tag - Polizei sucht Zeugen

Spaichingen (ots) - Ein bislang unbekannter Einbrecher ist am Montagmittag, gegen 11.45 Uhr, in ein Wohnhaus in der Eisenbahnstraße eingestiegen. Der etwa 20 bis 25 Jahre alte Mann versuchte zunächst im hinteren Teil des Gebäudes gewaltsam die Terrassentür aufzuhebeln. Als ihm dies misslang, warf er eine Fensterscheibe ein und gelangte so in das Gebäudeinnere, wo er mehrere Räume durchsuchte. Womit der Einbrecher aber wohl nicht gerechnet hat, war die Rückkehr des Wohnungsinhabers. Der Eindringling, der ein Sparbuch erbeutete und mehrere hundert Euro Sachschaden am Gebäude anrichtete, machte sofort kehrt und verließ das Haus. Der Bewohner versuchte den Dieb noch zu verfolgen, verlor ihn jedoch aus den Augen. Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: etwa 20 bis 25 Jahre alt und augenscheinlich nordafrikanischer oder arabischer Herkunft; der Mann hatte schwarze mittellange Haare und trug eine Baseball-Cap. Er war bekleidet mit einer dunklen Jacke, einer Jeanshose und trug Turnschuhe. Die Polizei Spaichingen (07424 9318-0) hat Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die zur fraglichen Zeit in der Karlstraße oder Eisenbahnstraße unterwegs waren und Angaben zu dem Verdächtigen machen können. Sie sollen sich bitte mit der Polizei in Verbindung setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell